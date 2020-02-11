Дополнение

История Сэма

В этом новом приключении по постапокалиптическим пустошам России игрокам предстоит проложить путь через открытые пейзажи Владивостока.
Об игре
Разработчик
4A Games
Издатель
Deep Silver
Дата выхода
Теги
Одиночная игра
Шутер
Шутер от первого лица
MATURE 17+
Платформа

Метро: Исход. История Сэма

Сэм, морпех США, служивший в московском посольстве, пока не разорвались бомбы, давно мечтает вернуться на родину в надежде, что его семья выжила. Эти мечты казались недостижимыми в мрачных туннелях метро, но когда спартанцы узнали, что не только Москва уцелела после войны, надежда разгорелась с новой силой.
Сэм покидает «Аврору», чтобы найти способ вернуться в США, и добирается до Владивостока с его опустошёнными цунами портами, превратившимися в руины промышленными зданиями и полуразрушенными жилыми районами. Сэм поймет, что для достижения цели ему потребуется весь его арсенал навыков выживания, так как эта местность окажется гораздо опаснее, чем он ожидал.
Игрокам предстоит проложить путь Сэма через открытые пейзажи Владивостока, чтобы выжить любой ценой в этом новом приключении по постапокалиптическим пустошам России
Подпишитесь на нас
Системные требования
МинимальныеРекомендуется
ОСWindows 10: RS5 (сборка 1809) или более поздняя версия | Windows 8.1: сборка 9600 (обязательно) | Windows 8: сборка 9200 (обязательно) | Windows 7: SP1 (обязательно)ОСWindows 10: RS5 (сборка 1809) или более поздняя версия | Windows 8.1: сборка 9600 (обязательно) | Windows 8: сборка 9200 (обязательно) | Windows 7: SP1 (обязательно)
ПроцессорINTEL CORE I5-4440 или эквивалентныйПроцессорINTEL CORE I7-4770K или эквивалентный
Оперативная память8 ГБОперативная память8 ГБ
ВидеокартаGEFORCE GTX 670 | GEFORCE GTX 1050 | AMD RADEON HD 7870ВидеокартаGEFORCE GTX 1070 | GEFORCE RTX 2060 | AMD RX VEGA 56
Видеопамять2 ГБВидеопамять8 ГБ
DIRECT X11 | 12DIRECT X12
Поддерживаемые языки
  • Английский
  • испанский
  • итальянский
  • немецкий
  • русский
  • украинский
  • французский.
  • Субтитры: китайский (традиционный), китайский (упрощённый), корейский, польский, португальский, чешский
MATURE 17+
© Deep Silver, 2019. Издатель: Deep Silver, подразделение компании Koch Media GmbH, Австрия. Deep Silver и соответствующие логотипы являются товарными знаками Koch Media GmbH. Разработчик: 4A Games. 4A Games Limited и соответствующий логотип являются товарными знаками компании 4A Games Limited. Вдохновением для создания игры послужил ставший международным бестселлером роман Дмитрия Глуховского «Метро 2035». Лицевая анимация создана с помощью FaceFX. (C) OC3 Entertainment, Inc. и ее лицензиары, 2002–2018. Все права защищены. Движение агентов реализовано с помощью PathEngine™ — www.pathengine.com. © PathEngine, 2002–2018. Технологии PhysX и NVAPI предоставлены компанией NVIDIA. Технологии Hairworks, Ansel, Shadowplay Highlights и Optix предоставлены в составе набора ПО NVIDIA GameWorks компанией NVIDIA. PhysX © NVIDIA Corporation 2002–2016. Все права защищены. NVIDIA, логотип NVIDIA, PhysX и логотип PhysX являются зарегистрированными товарными знаками и/или товарными знаками NVIDIA Corporation в США и других странах и используются на основании лицензии. Данное программное обеспечение содержит код Autodesk® FBX®, разработанный компанией Autodesk, Inc. © Autodesk, Inc., 2014. Все права защищены. В некоторых разделах данного программного обеспечения используется технология SpeedTree® (© Interactive Data Visualization, Inc., 2018). SpeedTree® является зарегистрированным товарным знаком Interactive Data Visualization, Inc. Все права защищены. Другие товарные знаки, логотипы и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев. Все права защищены.Политика конфиденциальности