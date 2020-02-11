Метро: Исход. История Сэма

Сэм, морпех США, служивший в московском посольстве, пока не разорвались бомбы, давно мечтает вернуться на родину в надежде, что его семья выжила. Эти мечты казались недостижимыми в мрачных туннелях метро, но когда спартанцы узнали, что не только Москва уцелела после войны, надежда разгорелась с новой силой.

Сэм покидает «Аврору», чтобы найти способ вернуться в США, и добирается до Владивостока с его опустошёнными цунами портами, превратившимися в руины промышленными зданиями и полуразрушенными жилыми районами. Сэм поймет, что для достижения цели ему потребуется весь его арсенал навыков выживания, так как эта местность окажется гораздо опаснее, чем он ожидал.

Игрокам предстоит проложить путь Сэма через открытые пейзажи Владивостока, чтобы выжить любой ценой в этом новом приключении по постапокалиптическим пустошам России